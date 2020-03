Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France va réinvestir un milliard pour la recherche sur la santé Reuters • 19/03/2020 à 17:20









LA FRANCE VA RÉINVESTIR UN MILLIARD POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ PARIS (Reuters) - La France a annoncé jeudi un réinvestissement de cinq milliards d'euros sur dix ans dans la recherche en général, dont un milliard dans le domaine de la santé afin de préparer le pays à de potentielles futures épidémies. A ce réinvestissement qualifié de "massif" par la ministre de la Recherche Frédérique Vidal, s'ajoutera un fonds d'urgence de 50 millions d'euros spécifiquement consacré à l'épidémie de coronavirus qui a contaminé à ce jour 9.134 personnes et fait 264 morts en France. "La crise du Covid-19 nous rappelle le caractère vital de la recherche scientifique et la nécessité d'investir massivement pour le long terme", a souligné Emmanuel Macron sur son compte Twitter. "J'ai décidé d'augmenter de 5 milliards d'euros notre effort de recherche, effort inédit depuis la période de l'après-guerre", a ajouté le chef de l'Etat en marge d'une visite ce jeudi à l'Institut Pasteur à Paris. Selon l'Elysée, le déblocage des 5 milliards se traduira notamment par une augmentation du budget de l'Agence nationale de la recherche (ANR), une "revalorisation substantielle" des carrières, la création de nouvelles chaires de professeurs juniors et une amélioration de l'efficacité du système de recherche. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

