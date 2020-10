Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France salue la trêve humanitaire annoncée au Haut-Karabakh Reuters • 18/10/2020 à 13:27









LA FRANCE SALUE LA TRÊVE HUMANITAIRE ANNONCÉE AU HAUT-KARABAKH PARIS (Reuters) - La France a salué samedi la trêve humanitaire annoncée conjointement par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui s'affrontent depuis plusieurs semaines dans la région du Haut-Karabakh, région séparatiste azerbaïdjanaise peuplée majoritairement d'Arméniens. Ce cessez-le-feu intervient à l'issue d'une médiation française conduite au cours des derniers jours et des dernières heures, en coordination avec les co-présidents du groupe de Minsk, a indiqué l'Elysée dans un communiqué. "Ce cessez-le-feu doit être inconditionnel et strictement respecté par les deux parties", ajoute la présidence française. "La France y sera attentive et restera engagée pour que les hostilités cessent durablement et que des discussions crédibles puissent rapidement s'engager". (Michel Rose et Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.