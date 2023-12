information fournie par So Foot • 15/12/2023 à 00:40

La France prend le large à l’indice UEFA

Cocorico !

Grâce à un parfait 6/6 en phase de groupes, la France a réussi à faire le break avec les Pays-Bas à l’indice UEFA. Ce jeudi, les qualifications en barrage de Ligue Europa de Toulouse, Rennes et Marseille, combinées à la qualification directe pour les huitièmes de Ligue Europa Conférence du LOSC, permettent à l’Hexagone d’afficher 62 164 points, contre 59 500 pour les Néerlandais. Plus tôt dans la semaine, le PSG s’était hissé en huitièmes de Ligue des champions alors que Lens a été reversé en C3. Dans le même temps, les Bataves n’ont placé que le PSV Eidhoven en C1, Feyenoord en Ligue Europa et l’Ajax en C4.…

EL pour SOFOOT.com