La France, nation la mieux représentée parmi les nommés au Golden Boy

Cocorico !

Chaque année, le journal italien Tuttosport nomme le prestigieux Golden Boy, meilleur joueur U21 d’une équipe européenne, décliné désormais au féminin. Et parmi les finalistes des deux distinctions, plusieurs Français. Côté garçons, Mathys Tel (FC Bayern), Lucas Gourna-Douath (RedBull Salzbourg), Warren Zaïre-Emery (PSG) et Andy Diouf (Lens) figurent parmi les 25 restants et se disputeront le titre avec Jude Bellingham, Jamal Musiala et Xavi Simons.…

AEC pour SOFOOT.com