information fournie par So Foot • 22/06/2024 à 21:19

La France est le seul pays dont aucun joueur n’a marqué à l’Euro

Abandonnés par nos amis belges.

Avant la dernière rencontre de la deuxième journée de la phase de poules de l’Euro entre la Belgique et la Roumanie ce samedi soir, les Diables Rouges restaient comme la seule équipe à ne pas avoir encore marqué dans le tournoi. Le but de Youri Tielemans après seulement deux minutes de jeu a mis fin à cette triste statistique, tout en mettant encore un peu plus en lumière les difficultés offensives françaises.…

TB pour SOFOOT.com