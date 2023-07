information fournie par So Foot • 06/07/2023 à 10:45

La France en finale de la Coupe du monde militaire féminine

Elles maitrisent les balles.

Après un début de Coupe du monde militaire féminine sans accroc, les Françaises continuent leur chemin et viennent d’accéder à la finale au cours de laquelle elles défendront leur titre. Celles qui n’ont perdu aucun match pendant les phases de poules s’étaient qualifiées pour la demi-finale du tournoi ce lundi. Un tour qui ne les a pas effrayées puisqu’elles ont explosé le pays hôte, les Pays-Bas (5-0). Et ce sont toujours les mêmes qui ont frappé, avec l’attaquante de Toulouse, Selen Altunkulak, portée par un triplé, suivie par Anaïs Gasnier et Amélie Delabre (qui avait également inscrit trois buts en demies) pour les deux autres réalisations tricolores.…

AC pour SOFOOT.com