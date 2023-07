information fournie par So Foot • 29/07/2023 à 14:39

La France domine le Brésil

Pour son deuxième match dans ce Mondial, la France s'est imposée face au Brésil après un match abouti aussi bien techniquement que physiquement et prend la tête de son groupe.

France 2 – 1 Brésil

Buts : Le Sommer (17 e ) et Renard (83 e ) pour les Tricolores // Debinha (58 e ) pour la Seleção

Après son match nul face à la Jamaïque, la France était dans l’obligation de réagir face au Brésil dans le choc de la deuxième journée de la phase de poules. Le retour de Selma Bacha ainsi que la titularisation de Kenza Dali auront été bénéfiques pour le jeu tricolore. Surtout, les vieilles gloires Eugénie Le Sommer et Wendie Renard ont rappelé qu’elles étaient les taulières en marquant chacune leur tour pour faire tomber le Brésil (2-1) et prendre, au moins provisoirement, la première place du groupe et une option sur la qualification pour les huitièmes de finale.…

Léna Bernard pour SOFOOT.com