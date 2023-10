La France doit-elle jouer en 4-2-4 ?

11 Ousmane DEMBELE (fra) - 10 Kylian MBAPPE (fra) - 12 Randal KOLO MUANI (fra) during the training session of French Football National at INF Clairefontaine on September 5, 2023 in Clairefontaine, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

L'équipe de France peut-elle s'inspirer du PSG de Luis Enrique et aligner un quatuor offensif particulièrement effrayant, du moins sur le papier ? Didier Deschamps ne semble en tout cas pas totalement fermé à l'idée.

C’est le système tactique dont tout le monde parle depuis la claque infligée par le PSG à l’OM lors du Classique (4-0). Et si ce 4-2-4 mouvant sorti du cerveau de Luis Enrique pouvait faire des émules ? Est-il même un schéma viable pour le club de la capitale, balayé dix jours plus tard à Newcastle (4-1) ? La question concerne également l’équipe de France, surtout quand trois membres de cette fameuse ligne de quatre offensifs répètent leur gamme au quotidien au pied de la tour Eiffel et commencent donc à avoir quelques repères.

Interrogé au moment de l’annonce de sa liste – soit 24h après la déroute face aux Magpies – pour savoir s’il pourrait s’en inspirer, Didier Deschamps a surtout fait dans l’humour : « J’espère, mais pas pour le même résultat. » Mais sans fermer totalement la porte. Simple intox ou véritable réflexion pour le sélectionneur tricolore ? « Je regarde les matchs, et tout cela m’interroge, m’amène à réfléchir et en discuter avec mon staff , avait-il poursuivi. Ça peut marcher, mais quand ça ne marche pas… (…) Est-ce possible de jouer avec quatre joueurs offensifs de très haut niveau ? La réponse est oui, c’est ce qu’on fait depuis la Coupe du monde. » …

Propos de Didier Domi recueillis par TB.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com