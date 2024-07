La France comptait 5,72 millions d'agents publics fin 2022, selon l'Insee

La fonction publique employait 5,72 millions de fonctionnaires, contractuels ou agents en contrats aidés fin 2022, un nombre en légère hausse par rapport à l'année précédente, a indiqué mercredi l'Insee dans un communiqué.

( AFP / AURORE MESENGE )

Avec 5.726.700 agents recensés dans les ministères, les hôpitaux ou les collectivités locales fin 2022 (dernières données disponibles), "la fonction publique compte 16.600 agents de plus que fin 2021 (soit +0,3 %)", détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Dans une première estimation, publiée en avril, les statisticiens nationaux avaient dénombré 5.723.800 agents publics à la fin de l'année 2022, dernière année du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.

Lors de sa campagne de 2017, M. Macron avait promis de supprimer 120.000 postes de fonctionnaires. A la suite de la pandémie de Covid notamment, le président a infléchi son discours et promet désormais la stabilité des effectifs de la fonction publique au cours de son second quinquennat (2022-2027).

Les données publiées mercredi par l'Insee révèlent que depuis 2012, les effectifs de la fonction publique ont augmenté chaque année à l'exception de 2017 (-0,1%) et 2018 (-0,4%).

Fin 2022, la fonction publique d'État comptait 2,55 millions d'agents, la fonction publique territoriale (qui regroupe les employés des collectivités locales, des structures intercommunales, des établissements publics et des offices publics d'HLM) 1,96 million, et la branche hospitalière, 1,22 million.

Près des deux tiers des effectifs (65,5%) sont fonctionnaires, 22% contractuels, 5% militaires et 6,5% employés via d'"autres catégories et statuts".

Les femmes représentent 63,2% des effectifs (+0,1 point sur un an), dans une fonction publique où l'âge moyen des agents progresse de deux mois par rapport à 2021, pour atteindre 43 ans et 10 mois.