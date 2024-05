La France commande pour 120 millions d'euros de camions-citernes à Arquus

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le fabricant français de blindés Arquus a décroché un contrat de plus de 120 millions d'euros pour développer et construire, dans un premier temps, 70 camions-citernes destinés aux forces armées françaises, a annoncé lundi la Direction générale de l'armement.

Ces engins de nouvelle génération doivent être commandés au total à 376 exemplaires d'ici à 2029 selon la loi de programmation militaire 2024-2030, a rappelé la DGA dans un communiqué. Ils entreront en service au sein de l'armée de Terre, de l'armée de l'Air et de l'Espace ainsi que du Service de l'énergie opérationnelle qui approvisionne tous les organismes dépendant du ministère des Armées.

Selon la DGA, "Arquus travaillera en partenariat avec les entreprises Renault Trucks (fabrication de camions), Magyar (fabrication de citernes) et Desautel (protection incendie)" pour fabriquer ces engins tout-terrain à huit roues motrices, prévus dans deux tailles de citernes, 20 et 12 m3.

De même source, ces engins "seront principalement produits sur les sites de Renault Trucks, à Bourg-en-Bresse dans l'Ain et à Blainville-sur-Orne dans le Calvados, ainsi que sur les sites d'Arquus : au Centre d'excellence de la production de caisses blindées et Centre Logistique à Garchizy dans la Nièvre et au Centre d'excellence de la production de véhicules neufs à Limoges".

Arquus, anciennement Renault Trucks Defense vendu par le groupe au Losange à Volvo en 2001, est l'héritier de plusieurs fabricants de blindés français ayant rejoint son périmètre au cours des ans, dont Berliet, Saviem, ACMAT et Panhard.

Aujourd'hui, il fabrique des véhicules blindés et du matériel roulant à destination de l'armée de Terre française, notamment les camions servant de base aux canons à longue portée Caesar, assemblés par Nexter. Il est aussi un acteur important du programme Scorpion, qui prévoit le renouvellement des blindés de l'armée de Terre française par des engins connectés entre eux.

Volvo est entré en négociations en janvier avec John Cockerill pour lui vendre Arquus, qui emploie quelque 1.200 personnes en France et a réalisé un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros en 2022. Le groupe industriel belge a assuré qu'il ne voulait ni rationaliser ni supprimer des sites d'Arquus mais au contraire développer ses ventes à l'export.