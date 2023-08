information fournie par So Foot • 03/08/2023 à 14:45

La France a rendez-vous avec le Maroc en huitièmes

Un huitième de finale historique !

Alors qu’après la défaite de l’Allemagne face à la Colombie il y a cinq jours, la France s’apprêtait à vivre un énième duel avec sa voisine en huitièmes de finale, ce sont finalement les Marocaines qui ont rendez-vous avec les Bleues mardi 8 août à 13h ! La faute au match nul allemand face à des Sud-Coréennes qui n’avaient plus rien à perdre (1-1), et à une belle victoire 1-0 du Maroc face aux Cafeteras . Un groupe extrêmement tendu, où les deux premières terminent avec six points, quand l’Allemagne n’en compte que quatre.…

AEC pour SOFOOT.com