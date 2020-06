Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France a rapatrié dix enfants qui étaient dans des camps en Syrie Reuters • 22/06/2020 à 07:30









PARIS (Reuters) - La France a rapatrié dix jeunes enfants français mineurs, orphelins ou cas humanitaires, qui se trouvaient dans des camps du nord-est de la Syrie, annonce lundi matin le ministère français des Affaires étrangères. "Ces enfants ont été remis aux autorités judiciaires françaises, et font désormais l'objet d'un suivi médical particulier et d'une prise en charge par les services sociaux", précise le Quai d'Orsay dans un communiqué. L'opération a été menée dans la nuit. La décision a été prise "au regard de la situation de ces jeunes enfants particulièrement vulnérables et dans le cadre des autorisations données par les responsables locaux", ajoute le ministère. (Henri-Pierre André)

