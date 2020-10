Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Française Odile Renaud-Basso devrait présider la Berd Reuters • 07/10/2020 à 15:18









LA FRANÇAISE ODILE RENAUD-BASSO DEVRAIT PRÉSIDER LA BERD LONDRES/ROME (Reuters) - La Française Odile Renaud-Basso devrait être la prochaine présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), a-t-on appris de plusieurs sources. Les gouverneurs de la Berd tiennent actuellement - à distance - leur assemblée générale annuelle qui doit décider de l'évolution de sa stratégie pour les cinq prochaines années et élire jeudi le nouveau ou la nouvelle titulaire de sa présidence. Une source proche du dossier a déclaré mercredi que l'ex-ministre de l'Economie italien Pier Carlo Padoan s'était retiré de la course à la présidence. Il était, avec Odile Renaud-Basso, actuellement directrice générale du Trésor en France, l'un des favoris pour le poste; le ministre des Finances polonais, Tadeusz Koscinski, était également en lice. La Berd a confirmé que le choix de jeudi se ferait entre Tadeusz Koscinski et Odile Renaud-Basso. Cette dernière pourrait donc succéder au Britannique Suma Chakrabarti, qui a enchaîné deux mandats de quatre ans. L'assemblée générale de la Berd devrait par ailleurs formellement geler le projet de développement de la banque en Afrique subsaharienne, ont dit les sources, pour privilégier les projets "bas carbone", avec pour objectif de faire de la "finance verte" la majorité de ses activités dès 2025. (Karin Strohecker à Londres et Giuseppe Fonte à Rome, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.