La finale de la prochaine Ligue des champions aura lieu à Londres

C’était lourd le nom à rallonges.

En plein mercato, l’UEFA aussi a décidé de faire des affaires. Pas de joueurs ni d’entraîneur mais un changement de nom pour une coupe européenne. À partir de 2024, la Ligue Europa Conférence, remportée par West Ham cette saison, prendra le nom de Ligue Conférence. Et l’instance en a profité pour balancer les villes qui accueilleront les deux prochaines finales : Athènes en 2024 et Wrocław en 2025. Dans sa lancée, l’organisation a entamé la chansonnette concernant les lieux des finales de la Ligue des champions – Londres en 2024 et Munich en 2025 – et de la Ligue Europa – Dublin en 2024 et Bilbao en 2025. Les féminines aussi ont eu droit à leurs informations et sont désormais au courant que la finale de C1 se jouera à Lisbonne en 2025 – Bilbao avait déjà été désigné pour la finale de la saison prochaine, en 2021. Deux stades de plus de 50 000 places pour une finale féminine, c’est une grande première !…

AC pour SOFOOT.com