La fin de Holden, marque australienne de GM

On ne pourra pas dire que General Motors a eu la main heureuse avec ses activités hors frontières. Après avoir cédé Opel et Vauxhall à PSA, le constructeur automobile américain a annoncé la fin de la marque australienne Holden avec la liquidation dans les prochains mois des activités d'ingénierie, de conception et de vente. Une fin qui rappelle celle, plus triste encore, pour les amateurs d'automobiles de caractère de Saab, saccagé par les stratèges américains.Avec Holden pourtant, c'était un peu plus facile, car il y avait une assez forte identité entre les véhicules GM et leurs dérivés australiens. Ils se payaient tout de même le luxe d'un design personnalisé, de technologies adaptées tout en faisant la part belle aux grosses berlines (l'inamovible Commodore), aux pick-up et aux moteurs V8 réputés que Holden développait spécialement et engageait en compétition. Une petite Amérique en quelque sorte. Il y eut même, ces dernières années, des dérivés de Vauxhall au fort air de famille Opel.Créée il y a plus de 150 ans, Holden devient un carrossier automobile à partir de 1924, puis le sous-traitant favori de General Motors. En 1931, GM a pris une participation dans Holden et a vraiment lancé une marque locale avec un certain succès puisqu'elle fut la plus vendue en Australie durant une cinquantaine d'années. Le XXIe siècle et la mondialisation lui ont été fatals.Holden a construit son dernier véhicule, une Commodore V8, le...