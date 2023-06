information fournie par So Foot • 14/06/2023 à 15:03

La FIFA propose de diffuser le Mondial féminin sur son site

L’alternative à deux balles.

Alors que les Anglais ont trouvé leur diffuseur pour la Coupe du monde féminine, l’Allemagne elle, peine à s’en dépêtrer. En effet, les deux grands groupes télévisuels locaux, ARD et ZDF, ont affirmé ne pas vouloir payer la somme demandée par la FIFA, qui propose désormais de diffuser la compétition sur son site FIFA+. « On préfère les retransmissions sur la télévision publique, mais on peut aussi diffuser les matchs sur FIFA+ »a ainsi affirmé la porte parole de l’instance internationale.…

AC pour SOFOOT.com