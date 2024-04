La FIFA menace de quitter Paris pour des raisons fiscales

Ce sont les désagréments liés aux JO à Paris qui font peur ?

La FIFA et la FIA (la Fédération Internationale de l’Automobile) ont annoncé ce mercredi qu’elles pourraient quitter Paris prochainement, s’estimant non-satisfaites de la fiscalité française en vigueur par rapport à la concurrence internationale. Les patrons du ballon rond possèdent un bureau dans la capitale et avaient précédemment envisagé d’y installer leur siège, ce qui est déjà le cas pour la FIA. « Sans clarification, par la reconnaissance d’un statut spécifique pour les fédérations sportives internationales, il y a peu d’espoir de voir les activités de la FIA se développer davantage, et cela malgré tous les atouts incontestables de Paris », a expliqué Xavier Malenfer, le directeur des relations institutionnelles et internationales à la FIA dans un communiqué commun, à L’Équipe .…

