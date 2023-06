information fournie par So Foot • 07/06/2023 à 18:26

La FIFA épinglée pour greenwashing

Carton jaune pour cette fois.

Six ONG européennes, dont la Française, Notre Affaire à Tous – à l’origine notamment de la condamnation de l’État français pour inaction climatique dans ce qui avait été appelé « l’Affaire du siècle » – avaient déposé une plainte contre la FIFA devant les instances régulatrices de la publicité pour « fausses promesses climatiques » . En cause : des campagnes promouvant une neutralité carbone, sans jamais être suivies d’actes. Et ce mercredi, l’instance suisse qui contrôle la publicité, La commission suisse pour la Loyauté (CSL), a ainsi déclaré la FIFA coupable de greenwashing lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.…

GD pour SOFOOT.com