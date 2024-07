La FFF va porter plainte après le chant raciste repris par des joueurs argentins

On ne peut pas laisser passer ça.

Dans la foulée de leur victoire lors de la Copa América, plusieurs joueurs argentins se sont filmés en train de reprendre un chant raciste à l’encontre de l’équipe de France. Alors qu’elle va saisir la FIFA en parallèle, la Fédération française de football a également indiqué dans un communiqué son intention de porter plainte. « Face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et droits humains, le président de la FFF a décidé d’interpeller directement son homologue argentin et la FIFA et de déposer une plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire » , peut-on lire dans le communiqué publié par l’instance.…

TB pour SOFOOT.com