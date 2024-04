La FFF insisterait pour qu'Eliesse Ben Seghir change de sélection

On ne choisit pas ses parents, mais on peut choisir sa nationalité sportive.

Convoqué par Walid Regragui lors de la trêve internationale du mois de mars, Eliesse Ben Seghir a disputé ses deux premiers matchs amicaux avec le Maroc face à la Mauritanie et l’Angola. Disposant des nationalités marocaine et française, le joueur de 19 ans a ainsi fait le choix d’opter pour les Lions de l’Atlas, lui qui avait pourtant joué avec toutes les catégories de jeunes des Bleus. « Le choix a été compliqué mais mûrement réfléchi, avait expliqué l’intéressé. J’ai fait ce choix par rapport à mes racines, mes deux parents sont marocains. La FFF a essayé de me garder, mais j’assume ce choix et je fonce. C’est un choix qui peut paraître audacieux à mon âge, mais pourquoi attendre quand on sait ce que l’on veut. » …

FL pour SOFOOT.com