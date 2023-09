La Fédération espagnole présente ses excuses au monde du football

Au lendemain de la prise de parole de certains cadres de sélection masculine, la Fédération espagnole de football a publié un communiqué dans lequel elle « demande pardon au monde du football pour la conduite inappropriée de M. Luis Rubiales, lors de la finale de la Coupe du monde 2023 » , s’adressant spécialement aux « joueuses de la sélection espagnole et de la sélection anglaise » . Signataire de la lettre et président par intérim, Pedro Rocha y condamne « le comportement totalement inacceptable de son plus grand représentant institutionnel » . Il y souligne aussi notamment les conséquences négatives de cette affaire sur « qui ne correspond pas aux valeurs de la société espagnole » , cette dernière étant qualifiée d’ « exemple de tolérance et de civisme » .

JF pour SOFOOT.com