La fédé ukrainienne condamne la réintégration des U17 russes dans les compétitions UEFA

La fédération ukrainienne de football n’a pas tardé à réagir à la réintégration des sélections U17 de Russie dans les compétitions UEFA. Dans un tweet publié mercredi, la FFU « condamne fermement » cette décision qui marque un tournant, dans la gestion de la guerre russo-ukrainienne par l’entité européenne.

‼️ UAF strongly condemns UEFA decision on the return of U-17 teams from the russian federation to international competition…

JF pour SOFOOT.com