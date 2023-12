information fournie par So Foot • 23/12/2023 à 11:35

La famille d’Ezequiel Lavezzi sort du silence

Les pièces du puzzle s’assemblent.

Alors que l’ancien international argentin Ezequiel Lavezzi est toujours hospitalisé, son frère, Diego Lavezzi, d’abord pointé du doigt dans cette affaire, a publié une story sur Instagram pour rassurer les fans, mais aussi pour préciser brièvement le motif de cet accident : « Pour tous ceux qui se sont inquiétés de la santé de mon frère, je tiens à vous remercier et à vous dire que Pocho se porte bien et se remet de cet incident domestique. Merci. » Ce dernier n’est pas le seul à avoir pris la parole, puisque le fils Lavezzi, Tomas, a publié plus tôt ce message : « Arrêtez d’inventer des versions, parce qu’il y a une famille derrière. » …

TM pour SOFOOT.com