Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La dette française "sans doute" supérieure à 115% du PIB fin 2020, annonce Darmanin Reuters • 24/05/2020 à 16:11









LA DETTE FRANÇAISE "SANS DOUTE" SUPÉRIEURE À 115% DU PIB FIN 2020, ANNONCE DARMANIN PARIS (Reuters) - La dette publique de la France devrait dépasser 115% du produit intérieur brut (PIB) à la fin de l'année en raison du poids des mesures pour faire face à la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, a dit le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin dimanche sur RTL. "La dette, c'est à la fois les dépenses que l'on fait, et on en fait beaucoup, et les recettes qu'on n'a pas. Dans cette crise il y a une sorte d'effet ciseau, vous dépensez plus et vous avez moins de recettes fiscales parce qu'il y a moins d'activité", a-t-il déclaré au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. "Ce sera plus que les 115% très certainement", a-t-il ajouté, tout en répétant que le gouvernement n'avait pas l'intention d'augmenter les impôts pour réduire la dette. L'Insee a indiqué fin mars que la dette publique était ressortie à 98,1% du PIB en 2019, comme en 2018, mais que le déficit public était passé dans l'intervalle de 2,3% à 3%. En avril, le gouvernement français a dit s'attendre à ce que les aides anti-crise coûtent 100 milliards d'euros, soit plus de 4% du PIB. (Gilles Guillaume)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.