La dérogation des USA pour l'achat de pétrole russe est "exceptionnelle et limitée", dit Macron

Le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky assistent à une réunion bilatérale au palais de l'Élysée à Paris

‌La décision des Etats-Unis d'accorder une ​dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe, malgré les sanctions américaines, ​est "exceptionnelle et limitée", a déclaré vendredi le ​chef de l'Etat Emmanuel ⁠Macron.

"Je considère (...) que la décision ‌qui a été prise de manière exceptionnelle et limitée par les ​États-Unis ‌d'Amérique, c'est à eux de ⁠la justifier, mais elle ne revient pas de manière durable et large ⁠sur les ‌sanctions qu'eux-mêmes ont décidées", a-t-il ⁠dit lors d'une conférence de ‌presse organisée à l'Elysée au ⁠côté du président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Pour ⁠ce ‌qui est du G7, la position commune ​a bien ‌été le maintien des sanctions à l'égard de la ​Russie. Et pour ce qui est des Européens et ⁠de la France, c'est le maintien des sanctions, et la situation ne justifie en rien de lever ces dernières", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Benjamin Mallet et ​Blandine Hénault)