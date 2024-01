La dernière danse de Ronaldo, O Fenomeno

Pour ses 20 ans, SO FOOT sort un podcast, "Tellement Pied", dévoilant les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce deuxième épisode, direction le Brésil et 2011, où nous étions présents pour le dernier match de Ronaldo, sous le maillot des Corinthians.

En choisissant d’annoncer sa retraite le jour de la Saint-Valentin 2011, Ronaldo a brisé des millions de cœur en même temps qu’il a refermé derrière lui la porte de deux décennies de football. Meilleur dribbleur, meilleur sprinteur, meilleur buteur, meilleur mangeur, meilleur homme d’affaires du milieu des 90’s à 2011, O Fenomeno valait bien un dernier voyage à Sao Paulo.

Celui qui n’était alors pas encore rédacteur en chef du magazine SO FOOT, Javier Prieto Santos, faisait partie de ces amoureux plaqués par R9. Dans ce deuxième épisode de « Tellement Pied », il nous embarque dans une virée commando au Brésil, flanqué de son acolyte préféré, Maktoum Nahri, de leurs tongs, leurs chemises à fleurs et de dictaphones sans piles. Entre les postillons de Mauro Silva, une partie de cache-cache avec l’attaché de presse des Corinthians ou un rapt des livraisons destinées à Ronaldo, JPS raconte une certaine idée du SO Reportage, où partir avec rien n’empêche pas, malgré des brouettes de galères, de revenir avec beaucoup de matière et surtout un article, Merci Gros ! , publié dans le SO FOOT 84, en mars 2011 . Une sorte de dernier au revoir au « premier hybride du football mondial » écrit par deux immenses fans de R9 – Javier et Maktoum – au nom de leur génération « et de la street ».…

NP et RB pour SOFOOT.com