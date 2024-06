La défense belge appelée à la barre

Déjà au bord du vide après sa surprenante défaite contre la Slovaquie, la Belgique va devoir compter sur une défense en perpétuelle évolution depuis plusieurs mois pour survivre dans cet Euro.

Lorsque la composition de Domenico Tedesco est tombée en amont du match face à la Slovaquie, la plupart des supporters belges n’ont pas dû être surpris de voire un énième coup de poker de la part de leur sélectionneur au poste de latéral gauche. Après y avoir installé Arthur Theate, défenseur central de métier, avoir testé Timothy Castagne et Thomas Meunier, qui jouent habituellement à droite, Dodi Lukebakio, ailier, Olivier Deman, milieu de formation, il a cette fois-ci choisi d’y faire débuter Yannick Carrasco, ailier lui aussi. Des tâtonnements qui ne se limitent pas qu’au poste de latéral gauche mais qui concerne toute l’arrière garde, plus gros chantier du sélectionneur germano-italien de la Belgique depuis sa prise de poste en février 2023.

Tedesco le bricolo

Si l’attaque – dont Lukaku – est en berne depuis trois matchs en grande compétition, mais devrait bien finir par se débloquer, la défense pêche donc en terme de régularité. Certes, elle n’a concédé aucun but en préparation, mais cette donnée est à mettre en relief avec la faible opposition rencontrée (Luxembourg et Monténégro). C’est simple, depuis les rencontres de mi-octobre dernier face à l’Autriche et la Suède, Domenico Tedesco n’a plus aligné la même défense deux fois de suite, soit sept rencontres consécutives. Contre la Roumanie, la série devrait continuer, peut-être pour le mieux.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com