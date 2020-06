Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La date du deuxième référendum en Nouvelle-Calédonie fixée au 4 octobre Reuters • 24/06/2020 à 14:17









LA DATE DU DEUXIÈME RÉFÉRENDUM EN NOUVELLE-CALÉDONIE FIXÉE AU 4 OCTOBRE PARIS (Reuters) - La date du deuxième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, après celui du 4 novembre 2018, a été fixée au 4 octobre prochain, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement français Sibeth Ndiaye. "Initialement prévue le 6 septembre, la date du deuxième référendum a été portée au 4 octobre 2020 compte tenu des conséquences de la crise sanitaire" liée à l'épidémie de coronavirus, a-t-elle déclaré lors du compte rendu du conseil des ministres à l'Elysée. Etape majeure du processus de décolonisation de cet archipel du Pacifique Sud, la tenue de ce référendum s'inscrit dans le cadre de l'accord de Nouméa conclu en 1998 qui a ouvert la voie à des consultations sur l'accession à la pleine souveraineté. Lors du premier référendum d'autodétermination du 4 novembre 2018, le "non" à l'indépendance l'a emporté avec 56,7% des voix, mais l'accord autorise la tenue d'un deuxième voire d'un troisième scrutin d'ici à 2022 si un tiers des 54 membres du Congrès local se prononce en ce sens. (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

