information fournie par So Foot • 12/01/2024 à 17:51

La Curva Nord de Rome à nouveau fermée

À Rome, les résolutions 2024 ne sont pas un souci.

Un peu plus d’un an après la fermeture de la Curva Nord de l’Olimpico pour des chants racistes envers Samuel Umtiti et Lameck Banda, le virage occupé par les supporters lazialis sera encore fermé selon les informations du Corriere dello Sport . Cette fois, c’est Romelu Lukaku qui a été visé par des chants injurieux lors de la rencontre du 10 janvier opposant la Lazio à l’AS Rome (1-0) en quart de finale de la Coupe d’Italie.…

LP pour SOFOOT.com