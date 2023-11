information fournie par So Foot • 21/11/2023 à 23:02

La Croatie qualifiée à l’Euro, le Pays de Galles barragiste

Le Pays de Galles y a cru…

Mais malheureusement pour la nation de Gareth Bale, la Croatie a fait le boulot : contre l’Arménie, la bande de Modric a glané un court succès en dominant son adversaire grâce au crâne de Budimir et s’est qualifiée pour l’Euro 2024 lors de l’ultime journée des éliminatoires. A son image, finalement. Les Dragons, qui ont concédé le nul devant la Turquie (ouverture du score précoce de Williams, égalisation de Yacizi sur penalty au cœur du second acte), doivent donc se contenter des barrages et devront en montrer davantage pour rallier l’Allemagne.…

FC pour SOFOOT.com