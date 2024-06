La Croatie, l’anti-Euro

Opposée à l’Albanie ce mercredi (15h), la Croatie doit déjà gagner. La faute à la gifle infligée par l’Espagne en ouverture. Comme souvent, les Vatreni sont décevants à l’Euro.

Tous les quatre ans, le damier croate devient le motif fétiche de beaucoup de hipsters fans de football. Spécialiste des Coupes du monde, la Croatie, qui reste sur une troisième place en 2022 et une finale en 2018 (vous vous en souvenez ?), est pourtant très décevante lors des Euros. C’est en tout cas l’idée reçue qu’on en a. Samedi dernier, les copains de Luka Modrić ont été balayés par les Espagnols (3-0), à Berlin, et ont peut-être montré les prémices d’une nouvelle désillusion. Même si tout n’a pas été à jeter face aux Ibères, les Croates ont craqué de manière étonnante en défense, ce qui ne leur ressemble pas forcément. C’est seulement la deuxième fois de son histoire (7 participations) que le pays s’incline par trois buts d’écart à l’Euro, et la première depuis 1996 (face au Portugal). Un flop en perspective ?

La Croatie et la bannière

Bourreau de la Croatie le week-end dernier, la Roja est déjà celle qui avait sorti, en prolongation, les Vatreni du championnat d’Europe en 2021, en huitièmes de finale (5-3). Croatie-Espagne, c’est un classique de l’Euro, puisque c’était la quatrième fois consécutive que ces deux nations se retrouvent dans le tournoi. En 2016, à Bordeaux, les hommes de l’Adriatique s’étaient imposés en phase de poules (2-1)… Avant de se faire sortir par le Portugal, au bout d’un match interminable, que les Croates avaient dominé stérilement. À la 117 e minute, Nani était venu briser les espoirs croates et renvoyer l’outsider chez lui (0-1). Quatre ans plus tôt, Ivan Rakitić et cie s’étaient inclinés face aux Espagnols (1-0), en poules également, et n’avaient pas passé ce stade. En sept participations, les vice-champions du monde 2018 ont surmonté la phase de poules à quatre reprises, mais n’ont jamais gagné un match à élimination directe.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com