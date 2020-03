Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La crise sanitaire coûterait de 255 et 729 milliards d'euros à l'économie allemande, selon l'Ifo Reuters • 23/03/2020 à 12:03









LA CRISE SANITAIRE COÛTERAIT DE 255 ET 729 MILLIARDS D'EUROS À L'ÉCONOMIE ALLEMANDE, SELON L'IFO BERLIN (Reuters) - La crise du coronavirus pourrait coûter cette année entre 255 et 729 milliards d'euros à l'économie allemande, a estimé lundi l'institut économique Ifo. "Les coûts dépasseront sans doute tout ce qui s'est produit au cours des dernières décennies en terme de crises économiques ou de catastrophes naturelles", a souligné le président de l'Ifo Clemens Fuest dans un communiqué. Si l'économie s'arrête presque totalement pour deux mois, la perte sera comprise entre 255 et 495 milliards, a-t-il dit, mais si la crise venait à durer trois mois, les coûts pourraient atteindre entre 354 et 729 milliards d'euros. (Paul Carrel; version française Nicolas Delame)

