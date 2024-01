La Coupe du monde 2038 sur plusieurs continents ?

Ne donnez pas ce genre d’idées à la FIFA.

À 10 jours du début de la CAN dans son pays, le président de la fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a donné un entretien au magazine britannique FourFourTwo . Il s’est notamment exprimé sur une potentielle future Coupe du monde partagée entre plusieurs continents. En 2030 déjà, les matchs inauguraux du Mondial auront lieu en Amérique du Sud alors que le reste de la compétition se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Yacine Idriss Diallo, lui, pense donc déjà à l’édition 2038 : « Avec 48 équipes réparties en 12 groupes, on peut avoir six groupes en Afrique. Nous serions en mesure de le faire. Nous devons travailler avec l’Europe ou avec un autre continent pour l’accueil des autres groupes. (…) Nous avons besoin d’une véritable stratégie de la part de la CAF. » …

LP pour SOFOOT.com