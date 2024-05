La Coupe d'Europe à Francis-Le Blé ? Le président de Brest pessimiste

Voyons le verre de cidre à moitié plein : Brest est européen.

Le Stade brestois pourra-t-il jouer ses matchs de Coupe d’Europe à Francis-Le Blé ? Ça s’annonce compliqué pour le président Daniel Le Saint, interrogé par L’Équipe ce lundi : « Quand on sait que le PC sécurité, le mercredi, sera installé dans la cour de l’école, un jour d’école, on fait comment ? Sans oublier les cars régies, les espaces pour la presse, la sécurité des joueurs, sur leur parking… Il y a trop d’éléments négatifs contre nous. On a pris un conseil, mais plus on nous montre les raisons qui ont motivé leur décision, plus c’est compliqué. Seule la bienveillance des têtes pensantes de l’UEFA nous permettra de jouer la Coupe d’Europe à Le Blé. » …

VD, avec CG pour SOFOOT.com