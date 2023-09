information fournie par So Foot • 14/09/2023 à 10:23

La Coupe d’Asie des nations arbitrée par des femmes pour la première fois

À partir du 12 janvier prochain, le Qatar sera la terre d’accueil de la Coupe d’Asie des nations. Cinq ans après avoir inscrit son nom au palmarès et quelques mois à peine après avoir organisé la Coupe du monde, le pays du Moyen-Orient continue son soft power par le ballon rond. On peut toutefois noter une nouveauté de taille pour cette édition avec l’arrivée d’arbitres féminines. Elles seront cinq de la partie, soit une de moins qu’au Mondial. Parmi celles-ci, la Japonaise Yoshimi Yamashita était déjà là en novembre dernier pour la Coupe du monde.

🔸 Record number of 7️⃣4️⃣ match officials 🔸 Historic debut for women match officials 🔸 Full debut of Video Assistant Referee (VAR) system …

EL pour SOFOOT.com