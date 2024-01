La Côte d'Ivoire éjecte le Sénégal au bout du suspense

Rapidement mené par un Sénégal qui s'est endormi au fil du match, la Côte d'Ivoire a finalement réussi à retourner la situation et arracher son ticket pour les quarts de sa CAN au bout d'une séance de tirs au but haletante (1-1, 4-5 TAB). Les Éléphants sont ressuscités, le tenant du titre sénégalais au tapis.

Sénégal 1-1 (4-5 TAB) Côte d’Ivoire

Buts : Diallo (4 e ) pour le Sénégal // Kessié (86 e sp) pour la Côte d’Ivoire

C’est dans un contexte pour le moins tourmenté que la Côte d’Ivoire recevait ce lundi à Yamoussoukro le Sénégal, tenant du titre : Jean-Louis Gasset a été mis à la porte malgré une qualification miraculeuse mais peu convaincante, Hervé Renard a failli faire l’objet d’un prêt inédit en plein milieu de la compétition, et c’est finalement Emerse Faé, qui s’est retrouvé avec les clés du camion en main pour tenter d’offrir un titre continental à un pays qui attend depuis neuf ans. Et l’intérimaire a plus que fait le job, déjà, en réussissant à faire sauter le Sénégal au bout d’une séance de tirs au but irrespirable. Malgré les turbulences, la Côte d’Ivoire est encore en vie, et cela tient toujours un peu plus du miracle. Et aussi à un poteau de Moussa Niakhaté.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com