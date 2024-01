La Côte d’Ivoire bat la Guinée-Bissau et lance sa CAN

La Côte d’Ivoire bat la Guinée-Bissau et lance sa CAN

La CAN 2023 s'est ouverte ce samedi soir, avec une victoire pleine de maîtrise de la Côte d'Ivoire sur la Guinée-Bissau (2-0). Akwaba !

Côte d’Ivoire 2-0 Guinée-Bissau

Buts : Seko Fofana (4 e ) et Krasso (58 e ) pour les Éléphants

Attendue pour lancer sa « CAN de l’hospitalité », la Côte d’Ivoire a marché sur la Guinée-Bissau (2-0) et n’a donc pas failli devant les 60 000 spectateurs du stade Alassane Ouattara au nord d’Abidjan. Un succès des plus logiques pour les Éléphants de Jean-Louis Gasset, larges dominateurs et même parfois un peu gourmands.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com