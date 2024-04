La Corée du Sud commémore le naufrage d'un ferry en 2014

Un rassemblement à Mokpo en Corée du Sud, le 16 avril 2024, à l'occasion du 10e anniversaire du naufrage du ferry Sewol ( AFP / Anthony WALLACE )

La Corée du Sud commémore mardi le naufrage d'un ferry surchargé survenu il y a dix ans, une tragédie dans laquelle des centaines de lycéens en sortie scolaire ont péri.

Un navire des garde-côtes a conduit en mer, mardi matin, des familles de victimes sur le site du naufrage marqué par une bouée jaune. Durant cette cérémonie, elles ont égrené les noms des victimes de la tragédie, jeté des fleurs dans l'eau, avant de respecter une minute de silence.

Park Jeong-hwa a perdu sa fille dans le naufrage du ferry Sewol survenu le 16 avril 2014, qui reliait le port d'Incheon près de Séoul à l'île méridionale de Jeju, et dans lequel 304 personnes ont péri, dont 250 lycéens d'un même établissement qui avaient obéi à l'ordre de rester dans leurs cabines.

L'épave du ferry Sewol conservée à Mokpo en Corée du Sud, le 16 avril 2024, dix ans après son naufrage ( AFP / ANTHONY WALLACE )

"Je pensais que je serais capable de me dire que peut-être, après dix ans, la douleur serait un peu moins forte. Mais au lieu de cela, c'est encore plus douloureux aujourd'hui. Je veux tellement entendre sa voix pour ne pas oublier. Il y a ce désir, et le vide", a déclaré à l'AFP Park Jeong-hwa, en amont de la cérémonie.

Pour le dixième anniversaire du naufrage, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a présenté ses condoléances aux familles des victimes mardi lors d'une réunion de cabinet.

"Même si dix ans se sont écoulés, le souvenir des événements du 16 avril 2014 reste vif dans ma mémoire", a-t-il dit.

"Je prie pour les malheureuses victimes et j'adresse à nouveau mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées", a ajouté le président.

- Traumatisme national -

Dans la ville portuaire de Mokpo (sud-ouest), où l'épave du ferry est désormais exposée, un rassemblement s'est également tenu à l'occasion de ce dixième anniversaire.

Un homme joue de la guitare devant un grillage couvert de rubans qui le sépare de l'épave du Sewol en Corée du Sud le 16 avril 2024 ( AFP / ANTHONY WALLACE )

"J'ai pleuré en regardant (le ferry sombrer) à la télévision. L'image de tous ces jeunes gens tombant à l'eau était et est encore si déchirante et horrifiante", témoigne auprès de l'AFP Jung Chan-ae, qui a participé au rassemblement de Mokpo, estimant que "ce sentiment restera le même après 100 ans".

L'accident et le fiasco des opérations de sauvetage avaient provoqué un traumatisme national et une gigantesque vague de colère en Corée du Sud. La présidente de l'époque, Park Geun-hye, avait finalement été destituée en 2017.

Le drame du ferry de Sewol et la tragique bousculade de Halloween à Séoul en octobre 2022, qui avait fait plus de 150 morts, ont ébranlé la confiance de nombreux Sud-coréens envers les autorités.

Kim Ga-won, âgée de 18 ans, a aussi participé au rassemblement de Mokpo. Elle explique que ces deux tragédies l'ont bouleversée et lui "ont fait réaliser que le pays ne donn(ait) pas la priorité à la sécurité des citoyens".

La semaine dernière, le parti du M. Yoon a subi une déroute électorale lors des législatives sud-coréennes que les experts attribuent notamment à la gestion par les autorités de la catastrophe d'Itaewon à Séoul.