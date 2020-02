Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La consommation électrique à un plus bas de 10 ans en 2019 Reuters • 12/02/2020 à 11:25









LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE À UN PLUS BAS DE 10 ANS EN 2019 PARIS (Reuters) - La consommation d'électricité en France a touché l'an dernier un plus bas de dix ans sous l'effet des mesures visant à accroître l'efficacité énergétique et de la transition croissante de l'économie vers le secteur des services, a annoncé mercredi RTE. D'après les données présentées par la filiale de transport d'électricité d'EDF la consommation électrique française, corrigée des aléas météorologiques, s'est établie à 473 terrawatt-heure (TWh) en 2019, soit une baisse de 0,5%. En dépit d'un recul de sa production, la France est restée le premier exportateur net d'électricité en 2019, a souligné RTE. Au total, elle a exporté 84 TWh à ses voisins et importé 28,3 TWh l'an dernier. (Bate Felix, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.