information fournie par So Foot • 09/11/2023 à 22:15

La conférence de presse de Klopp écourtée à cause des supporters toulousains

Le Stadium plus bruyant qu’Anfield ?

À l’image des Toulousains, tombeurs de Liverpool (3-2), le public du Stadium a lui aussi été à la hauteur ce jeudi soir. Déjà bouillants pendant la partie, les supporters du TFC ont enflammé l’enceinte de la ville rose, et ses alentours, pendant de longues minutes après le coup de sifflet final. Suffisamment pour perturber la conférence de presse d’après-match de Jürgen Klopp. Et pour cause, l’habituelle salle de presse du Stadium ne répondant pas aux normes de l’UEFA, une autre, provisoire, a été installée en dehors du stade pour l’occasion.…

