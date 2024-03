La compagnie TOWT entend exploiter huit voiliers-cargos d'ici à 2027

Guillaume Le Grand, président de TransOceanic Wind Transport (TOWT), à Douarnenez le 22 août 2016. ( AFP / FRED TANNEAU )

La compagnie TOWT, qui a présenté mardi son premier voilier-cargo construit à Concarneau (Finistère), prévoit d'exploiter huit voiliers du même type d'ici à 2027 afin de décarboner le transport maritime de marchandises.

"Un modèle à huit navires est fondamental dans notre stratégie de développement commercial. On a l'intention, durant ce printemps, de valider ce passage à une route à huit navires", a déclaré Guillaume Le Grand, président de TransOceanic Wind Transport (TOWT), en marge d'une visite du premier voilier-cargo "Anemos" en cours d'achèvement aux chantiers Piriou de Concarneau.

Présenté comme le premier voilier-cargo au monde, cette goélette de 81 m de long pour 3.000 m2 de voilure pourra transporter jusqu'à 1.200 palettes de marchandises, en réduisant les émissions de CO2 de plus de 90% par rapport à une propulsion au fioul.

"La propulsion principale vélique est le seul véritable levier de la décarbonation du transport maritime au-delà des écrans de fumée verts", tels que l'hydrogène, le gaz naturel liquéfié (GNL) ou l'ammoniac, a souligné M. Le Grand au cours d'une conférence de presse.

Après des essais au printemps, la première traversée transatlantique devrait avoir lieu à l'été 2024. L'"Anemos" chargera du cognac, du vin, du champagne et des cosmétiques à destination des États-Unis avant d'embarquer du café en Colombie pour l'acheminer vers la France.

"Le surcoût du transport à la voile représente 20 centimes sur un paquet de café de 250 grammes", a précisé Alexandre Bellangé, PDG de l'importateur de café Belco, qui veut proposer un "café durable et le plus décarboné possible" à ses clients.

Un autre voilier-cargo, l'"Artémis", en cours de construction au Vietnam, devrait également être livré à l'été 2024 par les chantiers Piriou.

"Ce navire a été créé pour être répliqué, il n'existe pas tout seul", a expliqué M. Le Grand.

"Début février, on a levé cinq millions d'euros en 17 jours auprès d'une communauté de plus de 3.000 investisseurs citoyens" pour les six prochains navires, a-t-il ajouté. "Le financement est en cours de finalisation".

"On est en train de créer une proposition commerciale qui peut se répliquer possiblement avec plusieurs centaines de navires", a assuré M. Le Grand.

Dans son programme de navigation, TOWT prévoit 9 traversées entre Le Havre et New York en 2024 et 55 en 2027. En plus des marchandises, les voiliers-cargos pourront transporter une douzaine de passagers pour 15 jours de traversée.