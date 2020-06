Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne recommande la levée des contrôles aux frontières intérieures au 15 juin Reuters • 11/06/2020 à 14:00









LA COMMISSION EUROPÉENNE RECOMMANDE LA LEVÉE DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES INTÉRIEURES AU 15 JUIN PARIS (Reuters) - La Commission européenne a recommandé jeudi aux Etats membres de l'espace Schengen de lever les contrôles à leurs frontières intérieures d'ici au 15 juin mais de prolonger au moins jusqu'au 30 juin les restrictions temporaires sur les déplacements non-essentiels à destination de l'Union européenne. L'exécutif bruxellois justifie son refus d'une levée généralisée des restrictions sur les voyages par la situation sanitaire qui reste critique dans certains pays tiers. "Les restrictions devraient être levées pour des pays sélectionnés conjointement par les Etats membres sur la base d'une série de principes et de critères objectifs", indique la Commission dans un communiqué, citant "la situation sanitaire, la capacité à mettre en oeuvre des mesures de contrôle lors des déplacements et des considérations liées à la réciprocité". Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, a souligné que "le secteur des voyages internationaux est crucial pour le tourisme et l'activité économique de même que pour les liens familiaux et amicaux". "Même si nous devons tous rester prudents, le moment est venu d'engager les préparatifs concrets d'une levée des restrictions avec les pays présentant une situation sanitaire similaire à celle de l'UE et d'une reprise du traitement des visa", a-t-elle ajouté. (Henri-Pierre André)

