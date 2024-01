La colère monte à Toulouse avant le Trophée des champions

Ça fera moins de bruit qu’à Anfield, c’est sûr.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain recevra Toulouse au Parc des Princes pour le Trophée des champions. Une décision qui a longtemps fait débat et que ne ravit toujours pas du côté toulousain. À l’image de Moussa Diarra, qui a exprimé son mécontentement en conférence de presse : « J’aime bien voyager, j’aurai aimé aller à Miami. Mais bon, on joue à Paris, je viens aussi de Paris, donc peu importe l’endroit, on est là pour jouer une finale et on espère gagner tout simplement. » En décembre dernier, supporters toulousains et parisiens avaient d’ailleurs annoncé le boycott de ce match.…

QF pour SOFOOT.com