La chute des exportations a pesé sur le PIB allemand au 4e trimestre

LA CHUTE DES EXPORTATIONS A PESÉ SUR LE PIB ALLEMAND AU 4E TRIMESTE BERLIN (Reuters) - La contraction des exportations a freiné l'activité économique allemande au quatrième trimestre 2019, montrent des données détaillées publiées mardi, confirmant que la plus grande économie de la zone euro a stagné pendant cette période. L'Office fédéral de la statistique a indiqué que les exportations avaient diminué de 0,2 % au quatrième trimestre par rapport au troisième, ce qui signifie que le commerce net a amputé de 0,6 point de pourcentage le PIB allemand sur ce trimestre. (Madeline Chambers et Michael Nienaber, version française Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

