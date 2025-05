La Chine rallie la Colombie à ses "Routes de la soie" et progresse en Amérique latine

Le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e réunion ministérielle du Forum Chine-Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac) à Pékin, le 13 mai 2025 ( AFP / Pedro PARDO )

La Colombie s'est engagée mercredi à rejoindre le grand projet chinois d'infrastructures des "Nouvelles routes de la soie", un signe de l'ancrage croissant du géant asiatique en Amérique latine, où il espère contrebalancer l'influence américaine.

La région est devenue un champ de bataille diplomatique entre Pékin et Washington ces dernières années et les nations latino-américaines subissent régulièrement les pressions de la Maison Blanche pour choisir leur camp.

Symbole de l'influence croissante de la Chine en Amérique latine: elle a dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial du Brésil, du Pérou, du Chili et les deux tiers des pays y ont adhéré aux "Nouvelles routes de la soie".

La Colombie, en marge d'un grand rendez-vous diplomatique réunissant à Pékin plusieurs dirigeants latino-américains et des Caraïbes, est devenue mercredi le dernier pays en date à rejoindre cette vaste initiative - portée depuis une décennie par le président chinois Xi Jinping.

Le ministère colombien des Affaires étrangères a salué une "étape historique qui ouvre de nouvelles opportunités pour l'investissement, la coopération technologique et le développement durable pour les deux pays".

Durant une rencontre mercredi dans la capitale chinoise avec son homologue Gustavo Petro, Xi Jinping a appelé Pékin et Bogota à saisir cette "opportunité" pour "faire passer la collaboration bilatérale à un niveau encore supérieur", selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

- "Égales et libres" -

Axe central de la stratégie de Pékin depuis 2013 pour accroître son influence à l'étranger, l'initiative des "Nouvelles routes de la soie" (de son nom officiel "La Ceinture et la Route) vise notamment à construire des infrastructures maritimes, routières et ferroviaires - en particulier dans les pays en développement.

Plus d'une centaine de pays y ont adhéré.

"L'histoire de nos relations extérieures est en train de changer", s'est félicité mercredi Gustavo Petro sur son compte X (ex-Twitter), en publiant une vidéo de la signature de l'accord.

"Désormais, la Colombie entretient des relations égales et libres avec le monde entier", a-t-il souligné.

- Antiterrorisme et bourses -

Depuis plus d'une décennie, les "Nouvelles routes de la soie" permettent de financer la construction d'infrastructures et d'autres chantiers d'envergure dans le monde. Des projets qui donnent à la Chine, de fait, davantage d'influence politique et économique dans les pays bénéficiaires.

Lors de la grande réunion cette semaine entre la Chine et des dizaines de pays membres de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (Celac), Xi Jinping a promis que Pékin débloquerait un crédit de 66 milliards de yuans (8,3 milliards d'euros) en faveur du "développement" de la région.

Le président chinois Xi Jiping (d) et ses homologues colombien Gustavo Petro (c) et brésilien Luis Inacio da Silva lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e réunion ministérielle du Forum Chine-Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac) à Pékin, le 13 mai 2025 ( AFP / Pedro Pardo )

Cette somme rentre dans le cadre d'un large ensemble d'initiatives visant à renforcer la coopération, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'énergie propre.

La Chine collaborera aussi davantage avec l'Amérique latine dans la lutte antiterroriste et le crime organisé transnational, a déclaré Xi Jinping, tout en renforçant les échanges humains par le biais de bourses d'études et de programmes de formation.