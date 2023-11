La Chine, les États-Unis et l'UE conviennent de collaborer sur la sécurité de l'IA lors d'un sommet au Royaume-Uni

La Chine a accepté de collaborer avec les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays pour gérer collectivement les risques liés à l'intelligence artificielle, lors d'un sommet britannique organisé mercredi afin de tracer une voie sûre pour cette technologie en évolution rapide. Certains dirigeants du secteur technologique et leaders politiques ont mis en garde contre le développement rapide de l'IA qui, s'il n'est pas contrôlé, représente une menace existentielle pour le monde, déclenchant une course des gouvernements et des institutions internationales pour concevoir des garde-fous et des réglementations. Pour la première fois, un vice-ministre chinois s'est joint aux dirigeants des États-Unis et de l'Union européenne, ainsi qu'à des patrons du secteur technologique tels qu'Elon Musk et Sam Altman, de ChatGPT, à Bletchley Park , siège des décrypteurs britanniques de la Seconde Guerre mondiale, afin de gérer le développement sûr de l'IA. Plus de 25 pays présents, dont les États-Unis et la Chine, ainsi que l'Union européenne, ont signé une "déclaration de Bletchley" () indiquant que les pays devaient travailler ensemble et établir une approche commune en matière de surveillance. La déclaration présente un programme à deux volets axé sur l'identification des risques d'intérêt commun et leur compréhension scientifique, ainsi que sur l'élaboration de politiques transnationales visant à les atténuer. Wu Zhaohui, vice-ministre chinois de la science et de la technologie, a déclaré lors de la séance d'ouverture du sommet de deux jours que Pékin était prêt à renforcer la collaboration en matière de sécurité de l'IA afin de contribuer à la mise en place d'un "cadre de gouvernance" international. "Les pays, quelles que soient leur taille et leur échelle, ont les mêmes droits de développer et d'utiliser l'IA", a-t-il déclaré. Les craintes concernant l'impact que l'IA pourrait avoir sur les économies et la société ont pris de l'ampleur en novembre de l'année dernière lorsque OpenAI MSFT.O , soutenu par Microsoft, a mis ChatGPT à la disposition du public. Utilisant des outils de traitement du langage naturel pour créer des dialogues semblables à ceux des humains, il a alimenté les craintes, y compris chez certains pionniers de l'IA, que les machines puissent à terme devenir plus intelligentes que les humains, ce qui entraînerait des conséquences illimitées et involontaires. Les gouvernements et les fonctionnaires tentent à présent de tracer une voie à suivre, aux côtés des entreprises d'IA qui craignent d'être alourdies par la réglementation avant que la technologie n'ait atteint son plein potentiel. "Je ne sais pas quelles sont les règles les plus justes, mais il faut commencer par comprendre avant de surveiller", a déclaré le milliardaire Musk à la presse, ajoutant qu'un "arbitre tiers" pourrait être utilisé pour tirer la sonnette d'alarme lorsque des risques se présentent. Alors que l'Union européenne a axé sa surveillance de l'IA sur la confidentialité des données, la surveillance et l'impact potentiel sur les droits de l'homme, le sommet britannique se penche sur les risques dits existentiels que présentent les modèles polyvalents hautement performants appelés "IA frontière". Mustafa Suleyman, cofondateur de Google Deepmind, a déclaré à la presse qu'il ne pensait pas que les modèles d'IA d'avant-garde actuels présentaient des "dommages catastrophiques significatifs", mais qu'il était logique de planifier à l'avance, car l'industrie forme des modèles de plus en plus grands. UN LIEU OÙ L'ON BRISE LES CODES Le sommet est une idée du Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui souhaite que son pays joue, après le Brexit, un rôle d'intermédiaire entre les blocs économiques que sont les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. La ministre britannique du numérique, Michelle Donelan, a déclaré que le simple fait de réunir autant d'acteurs clés dans une même salle constituait un véritable exploit. Elle a annoncé la tenue de deux autres sommets sur la sécurité de l'IA, l'un en Corée du Sud dans six mois et l'autre en France six mois plus tard. "Pour la première fois, des pays s'accordent sur la nécessité d'examiner non seulement de manière indépendante, mais aussi collectivement, les risques liés à l'IA d'avant-garde", a déclaré Mme Donelan à la presse. Alors que les entreprises technologiques rivalisent pour dominer l'IA, les gouvernements se bousculent pour montrer la voie en matière de réglementation. La Chine est un participant clé au sommet, étant donné le rôle du pays dans le développement de l'IA. Toutefois, certains législateurs britanniques se sont interrogés sur l'opportunité de sa présence, compte tenu du manque de confiance entre Pékin, Washington et de nombreuses capitales européennes en ce qui concerne l'implication de la Chine dans la technologie. À la veille du sommet, les États-Unis ont clairement indiqué que l'appel lancé à Pékin émanait en grande partie de la Grande-Bretagne. Leur ambassadrice à Londres, Jane Hartley, a déclaré à Reuters: "Il s'agit d'une invitation du Royaume-Uni, d'une invitation de la Chine, d'une invitation de l'Union européenne: "Il s'agit d'une invitation du Royaume-Uni, et non des États-Unis La décision de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris , de prononcer un discours à Londres mercredi sur la réponse de son gouvernement à l'IA et de tenir certaines réunions avec les participants en dehors du sommet, ce qui signifie qu'ils pourraient devoir partir plus tôt, a également suscité quelques froncements de sourcils. Sachin Dev Duggal, fondateur de la société d'IA Builder.ai, basée à Londres, a déclaré que cela risquait de nuire à l'objectif principal de l'événement, tandis que certains législateurs du parti conservateur de M. Sunak ont suggéré que Washington essayait de faire de l'ombre à son sommet. Les responsables britanniques ont démenti cette affirmation, affirmant qu'ils souhaitaient que le plus grand nombre de voix possible s'expriment. Quelques jours après la signature par le président américain Joe Biden d'un décret sur l'IA, son gouvernement a profité du sommet britannique pour annoncer la création d'un institut américain de sécurité de l'IA. M. Harris rencontrera M. Sunak plus tard dans la journée de mercredi, notamment lors d'un dîner, et participera à la deuxième journée du sommet, jeudi.