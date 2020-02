Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine demande à la France de ne pas discriminer Huawei Reuters • 10/02/2020 à 06:42









PARIS (Reuters) - La Chine a demandé dimanche à la France de ne pas discriminer Huawei dans le déploiement de la 5G en France et s'est inquiétée de mesures potentiellement désavantageuses pour l'équipementier asiatique par rapport à ses concurrents. Le déploiement de la 5G est devenu un enjeu géopolitique international, les Etats-Unis poussant leurs alliés à exclure de ce marché Huawei, qu'ils accusent d'espionnage pour le compte de Pékin. Dans un communiqué, le porte-parole de l'ambassade de Chine en France s'inquiète de "reportages récents dans plusieurs médias français selon lesquels les autorités compétentes françaises envisageraient de prendre des mesures restrictives contre Huawei dans le déploiement de la 5G en France." Il se dit "choqué et inquiet" par ces reportages et rappelle que le président Emmanuel Macron et de hauts responsables français ont affirmé qu'en matière de 5G, "la France ne prendrait pas de mesures discriminatoires contre un pays ou une entreprise spécifique, ni n'exclurait pas Huawei". Pour la Chine, les craintes d'espionnage sont infondées. "En réalité, les équipements 5G de Huawei sont totalement fiables et n'ont jamais présenté aucun risque technique ou sécuritaire, ni laissé aucune 'porte dérobée'", dit le porte-parole. Evoquant une nécessaire "confiance mutuelle" entre les deux pays, liés par un partenariat stratégique, la Chine dit compter sur la France "pour prendre des actions concrètes et créer un environnement d'affaires ouvert, transparent et non discriminatoire à l'égard des entreprises de tous les pays, y compris de la Chine." Sollicités par Reuters, Huaweï France n'a pas réagi dans l'immédiat et le ministère de l'Economie français a fait savoir qu'il ne ferait pas de commentaire ce dimanche soir. Orange ORAN.PA a annoncé vendredi avoir sélectionné les groupes européens Nokia et Ericsson plutôt que Huawei comme équipementiers pour le déploiement d'un réseau mobile de cinquième génération (5G) en France métropolitaine. Le sentiment qui prévaut au sein du secteur français des télécoms est que les autorités françaises souhaitent de fait bannir Huawei du marché de la 5G mais ne le diront pas publiquement. La Commission européenne a publié mercredi ses directives à ce sujet en refusant d'exclure a priori le groupe chinois, tout en autorisant les pays membres à interdire les équipementiers qu'ils jugeraient à "haut risque". Plusieurs opérateurs disent redouter que l'exclusion de Huawei entraîne des retards et surcoûts dans le déploiement de la 5G. (Mathieu Rosemain, Elizabeth Pineau et Sarah White)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.