LA CATALOGNE RECONFINE 200.000 PERSONNES FACE À UNE REPRISE DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS MADRID (Reuters) - La Catalogne a annoncé samedi le reconfinement géographiquement localisé de plus de 200.000 personnes après la détection de nouveaux foyers de contamination au coronavirus. La mesure concerne les habitants du secteur administratif de Segria, autour de la ville de Lleida, un secteur que ses habitants n'ont plus le droit de quitter depuis midi. Contrairement au confinement strict mis en oeuvre à partir du 14 mars et graduellement allégé depuis début mai, ils peuvent en revanche quitter leur domicile. Il leur sera aussi possible de se rendre sur le lieu de travail. Mais à compter de mardi, les travailleurs souhaitant entrer ou sortir du territoire devront être munis d'un certificat de leur employeur. "Nous avons décidé de confiner la Segria en raison de données qui confirment un croissance trop significative du nombre d'infections au Covid-19", a expliqué le président de l'exécutif régional catalan, Quim Torra, lors d'un point de presse. Cette région de Lleida a enregistré 3.551 nouveaux cas dans la journée de jeudi puis 3.706 cas supplémentaires vendredi. Avec 205.545 cas confirmés de contamination au coronavirus depuis le début de l'épidémie, dont 28.385 mortels, l'Espagne est l'un des pays les plus touchés par la pandémie. (Jessica Jones; version française Henri-Pierre André)

