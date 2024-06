information fournie par So Foot • 18/06/2024 à 22:21

La CAF se moque de l’UEFA à la suite des inondations à Dortmund

C’est ce qui s’appelle avoir du culot.

La rencontre de ce mardi entre la Turquie et la Géorgie (3-1) aurait bien pu ne pas se disputer en raison du déluge qui est tombé cet après-midi sur Dortmund et le Signal Iduna Park. Des images impressionnantes de la pluie débordant du toit du stade sur les tribunes ont notamment pu être observées. Si le match a finalement pu se disputer pour le plus grand plaisir de tous, la Confédération africaine de football s’est permis d’envoyer une petite pique envers l’hôte allemand.…

FL pour SOFOOT.com