information fournie par So Foot • 27/10/2023 à 19:33

La Bundesliga reprendra deux semaines après les JO

Gros été en vue pour Mathys Tel.

Attendu sur les pelouses olympiques avec les Bleus de Thierry Henry lors des JO, le jeune attaquant du Bayern Munich aura peu de temps pour souffler ensuite, si les Français vont chercher la médaille. Et pour cause : la Bundesliga reprendra à peine deux semaines après la fin du tournoi olympique, soit le 23 août, a d’ores et déjà annoncé la Ligue allemande de football. Il faut dire qu’en dehors des jeunes talents internationaux, aucun Allemand ne participera aux JO, puisque l’Allemagne ne s’est pas qualifiée, après son élimination au premier tour du dernier Euro espoirs.…

AHD pour SOFOOT.com